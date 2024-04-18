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Туск заявил, что у Польши нет Patriot для Украины

Ранее то же самое говорил президент Польши Анджей Дуда.
Владимир Рубанов 2024-04-18 22:41:20
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

У Польши нет возможности поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он сказал журналистам после окончания заседания Европейского совета, передает РИА Новости.

Ранее то же самое говорил президент Польши Анджей Дуда. На совместной конференции с Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой он сказал, что у Варшавы нет возможности передать Киеву эти системы.

Науседа добавил, что Patriot нет и у Вильнюса тоже.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что попросил западных партнеров предоставить Киеву эти зенитные ракетные комплексы хотя бы в аренду.

#пво #Украина #Польша #Анджей Дуда #поставки оружия #Дональд Туск #ПВО Patriot
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