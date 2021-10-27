Краснодарские хирурги провели финальную полномасштабную операцию на лице «девочки-бэтмена»

В Краснодаре завершилась шестая и, как предполагается, последняя операция, проведенная российскими врачами для удаления огромного родимого пятна с лица маленькой девочки из США Луны Феннер. Хирургическая манипуляция осуществлялась в специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Как сообщил директор клиники Андрей Алексуткин, последняя операция по подсадке кожи прошла штатно и без затруднений. В настоящее время медики наложили на прооперированную область тугую повязку и ожидают заживления кожных покровов. По его словам, говорить о результатах можно будет примерно через неделю.

«Я думаю, что получилось все хорошо», - цитирует его РИА Новости.

Алексуткин обозначил, что проделанная работа однозначно стала финалом серии полномасштабных операций. В случае, если на лице у девочки после нее еще останутся небольшие очаги распространения невуса, то это будет точечной проблемой.

Ранее краснодарские специалисты вызвались помочь маленькой американке, родившейся с аномально большим родимым пятном, покрывающим почти все ее лицо. Из-за формы невуса ребенок обрел известность как «девочка-бэтмен». В Соединенных Штатах семье девочки отказывали в лечении из-за высокой сложности, либо предлагали почти 80 лазерных операций общей стоимостью около полумиллиона долларов.