Песков назвал незаконными аресты недвижимости россиян за рубежом

Аресты собственности российских граждан за рубежом незаконны и подрывают правовые основы государства, посягнувшего на чужое имущество, в частности, речь идет о нарушениях со стороны Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом, французские власти подрывают основы своей правовой системы», - сказал Песков на брифинге для журналистов.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал арест виллы российского бизнесмена Артура Очеретного под Биаррицем, пишет Life. Он добавил, что частная собственность российских граждан не является прерогативой Кремля.

Вилла была конфискована в декабре прошлого года.

Параллельно с этим в Европе с марта ведутся конфискации автомобилей с российскими номерами, власти призывали владельцев вывезти транспорт. К примеру, в Литве в прошлом месяце находились около 50 таких машин. В МИД РФ назвали действия литовских властей «грубейшим актом грабежа на государственном уровне».