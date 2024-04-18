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В Кремле объяснили, почему Путин отчитал губернатора Моора

По словам Пескова, президент требует от представителей власти «корректных выражений», когда речь идет о людях.
Владимир Рубанов 2024-04-18 15:01:45
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин всегда внимательно относится к проблемам населения и требует от представителей власти корректно выражаться о людях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал замечание, которое глава государства сделал губернатору Тюменской области Александру Моору.

По словам Пескова, Путин требует от представителей власти «корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях». Президент в этом плане очень требователен, сказал представитель Кремля.

Накануне в ходе правительственного совещания с участием президента Путин поправил Александра Моора, который назвал «упертыми» местных жителей, отказавшихся эвакуироваться из зоны подтопления.

Глава государства попросил губернатора не говорить так о людях, потому что они переживают за свои дома и свое имущество. По словам Путина, нужно сделать так, чтобы люди «поверили в то, что все будет надежно обеспечено».

#в стране и мире #Тюменская область #Владимир Путин #Дмитрий Песков #паводок #эвакуация #губернатор #Совещание #подтопление #Александр Моор
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