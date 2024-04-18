В Кремле объяснили, почему Путин отчитал губернатора Моора

Владимир Путин всегда внимательно относится к проблемам населения и требует от представителей власти корректно выражаться о людях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал замечание, которое глава государства сделал губернатору Тюменской области Александру Моору.

По словам Пескова, Путин требует от представителей власти «корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях». Президент в этом плане очень требователен, сказал представитель Кремля.

Накануне в ходе правительственного совещания с участием президента Путин поправил Александра Моора, который назвал «упертыми» местных жителей, отказавшихся эвакуироваться из зоны подтопления.

Глава государства попросил губернатора не говорить так о людях, потому что они переживают за свои дома и свое имущество. По словам Путина, нужно сделать так, чтобы люди «поверили в то, что все будет надежно обеспечено».