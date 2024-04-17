Путин призвал губернатора Моора не называть людей «упертыми»

Владимир Путин призвал не называть упертыми людей, которые отказываются от эвакуации из зоны паводков. Президент сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который отметил, что в местах подтопления «остались самые упертые».

«Не надо так о людях, не смешно», - сказал Путин.

Местные жители боятся за свое имущество и свои дома. Но надо, чтобы они поверили, что все будет надежно охраняться, сказал глава государства.

«Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете, искренне стараетесь помочь», - сказал президент участникам совещания в правительстве, где главы регионов докладывали о ситуации с паводками.

На совещании с членами кабмина в режиме видеоконференции обсуждается ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.