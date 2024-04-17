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Путин призвал губернатора Моора не называть людей «упертыми»

Губернатор Тюменской области пожаловался, что местные жители отказываются эвакуироваться из зоны паводка.
Владимир Рубанов 2024-04-17 17:12:37
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин призвал не называть упертыми людей, которые отказываются от эвакуации из зоны паводков. Президент сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который отметил, что в местах подтопления «остались самые упертые».

«Не надо так о людях, не смешно», - сказал Путин.

Местные жители боятся за свое имущество и свои дома. Но надо, чтобы они поверили, что все будет надежно охраняться, сказал глава государства.

«Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете, искренне стараетесь помочь», - сказал президент участникам совещания в правительстве, где главы регионов докладывали о ситуации с паводками.

На совещании с членами кабмина в режиме видеоконференции обсуждается ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

#Тюменская область #Владимир Путин #паводок #эвакуация #губернатор #Совещание #Александр Моор
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