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Правительство РФ обновило перечень жизненно важных лекарств

Анна Касаткина
23:00 28.12.2022
Документ вступит в силу через два месяца после даты его опубликования.
Правительство РФ обновило перечень жизненно важных лекарств
© Фото: Bulkin Sergey news.ru via GlobalLookPress
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Правительство России обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на следующий год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению кабмина, из перечня исключается препарат мельдоний для лечения сердца. В свою очередь, добавлена комбинация противовирусных препаратов против ВИЧ-инфекции тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, а также препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза пэгаспаргаза, известный под торговым наименованием «Онкаспар».

Документ вступает в силу через два месяца после даты его опубликования.

Ранее российские ученые разработали аналог самого дорогого в мире лекарства, которое используется для лечения спинальной мышечной атрофии.

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