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Россиянка, которую DM назвала любовницей Хауба, опровергла связь с ним

Женщина признала, что знакома с немецким предпринимателем по работе, но исключила любые личные контакты с ним.
Ян Брацкий 2024-04-18 12:50:00
© Фото: imago stock&people, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россиянка Вероника Ермилова, которую газета Daily Mail назвала любовницей немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, опровергла связь с предпринимателем.

В беседе со «Звездой» она назвала публикации СМИ фейком, не отрицая знакомства с Хаубом.

«Я не живу в Москве с немецким миллиардером. Это фейк. Я работала в Петербурге в агентстве, а он был его клиентом. Абсолютно рабочие отношения, услуги компании оказывались в России. Не живу, ничего не знаю, почему вообще такое пишут. Мне неприятно видеть свои фотографии, которые кто-то взял из моих соцсетей и разместил абсолютно непроверенную информацию, не потрудившись ее проверить. Журналистика должна быть профессиональной», - сказала Ермилова.

Накануне газета Daily Mail опубликовала статью, в которой рассказала историю экс-руководителя немецкого холдинга Tengelmann Карла-Эривана Хауба. По мнению издания, в 2018 году он мог инсценировать собственную смерть в Альпах ради побега в Россию к своей возлюбленной. Спустя три года миллиардера объявили погибшим. В Европе у него остались жена и двое детей.

#Германия #миллиардер #наш эксклюзив #Вероника Ермилова #Карл Хауб
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