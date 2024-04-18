Россиянка, которую DM назвала любовницей Хауба, опровергла связь с ним

Россиянка Вероника Ермилова, которую газета Daily Mail назвала любовницей немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, опровергла связь с предпринимателем.

В беседе со «Звездой» она назвала публикации СМИ фейком, не отрицая знакомства с Хаубом.

«Я не живу в Москве с немецким миллиардером. Это фейк. Я работала в Петербурге в агентстве, а он был его клиентом. Абсолютно рабочие отношения, услуги компании оказывались в России. Не живу, ничего не знаю, почему вообще такое пишут. Мне неприятно видеть свои фотографии, которые кто-то взял из моих соцсетей и разместил абсолютно непроверенную информацию, не потрудившись ее проверить. Журналистика должна быть профессиональной», - сказала Ермилова.

Накануне газета Daily Mail опубликовала статью, в которой рассказала историю экс-руководителя немецкого холдинга Tengelmann Карла-Эривана Хауба. По мнению издания, в 2018 году он мог инсценировать собственную смерть в Альпах ради побега в Россию к своей возлюбленной. Спустя три года миллиардера объявили погибшим. В Европе у него остались жена и двое детей.