ФСБ задержала петербуржца за помощь террористам с активацией sim-карт

Сотрудники ФСБ и полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который помогал украинским террористам активировать sim-карты. Еще 30 человек обвиняются в мошенничестве при незаконном обороте этих карт.

Спецоперация прошла сразу в 40 российских регионах. В ходе следственных действий из незаконного оборота изъяты 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов, которые могли использоваться террористами и диверсантами.

Благодаря нелегальным симкам злоумышленники незаконно активировали аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, открывали финансовые кошельки и банковские счета, получали неправомерный доступ к «Госуслугам». Возбуждены уголовные дела.