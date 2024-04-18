МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала петербуржца за помощь террористам с активацией sim-карт

Из незаконного оборота изъяты 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов в 40 регионах России.
Ян Брацкий 2024-04-18 11:31:58
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ и полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который помогал украинским террористам активировать sim-карты. Еще 30 человек обвиняются в мошенничестве при незаконном обороте этих карт.

Спецоперация прошла сразу в 40 российских регионах. В ходе следственных действий из незаконного оборота изъяты 300 тысяч sim-карт и 612 sim-боксов, которые могли использоваться террористами и диверсантами.

Благодаря нелегальным симкам злоумышленники незаконно активировали аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, открывали финансовые кошельки и банковские счета, получали неправомерный доступ к «Госуслугам». Возбуждены уголовные дела.

#Санкт-Петербург #Украина #ФСБ #sim-карта
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717