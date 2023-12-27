В ЦБ рассказали, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников

Банк России рассказал о популярных фразах, которые используют телефонные мошенники. Услышав их, распознать мошенников будет несложно, следует сразу прекратить разговор и положить трубку. Так, преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Насторожить должна фраза «Оформлена заявка на кредит», особенно в случае, если вы его не оформляли. Также мошенники часто представляются «сотрудниками Центробанка».

«Настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковский операций», - сказано в сообщении.

Популярными фразами также являются «специальный или безопасный счет», на который предлагается перевести деньги якобы для сохранности средств. Центробанк отмечает, что «специальных», то есть «безопасных» счетов не существует.

Также в «стоп-листе» от регулятора оказалась просьба о «помощи в задержании мошенников в связи с ходом следственных действий». Также следует проигнорировать подобные сообщения от аферистов: «зафиксирована подозрительная операция», «ваши деньги пытаются похитить», «продиктуйте код из СМС-сообщения», «истекает срок действия СИМ-карты», «вас беспокоит сотрудник службы безопасности банка».

Всегда можно позвонить на горячую линию или по официальному телефону организации после подозрительного звонка, так можно вычислить уловку мошенников, при этом следует набирать номер вручную.

Об одной из самых популярных в этом году схем телефонного мошенничества рассказал ранее эксперт Генрих Девяткин. Злоумышленник звонит жертве, в процессе разговора выясняет, каким банком человек пользуется, а далее буквально в процессе разговора мошенник скачивает на свой смартфон нужное приложение. Главное - это не говорить одноразовый код-пароль, который фактически приравнивается к простой электронной подписи.