МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автомобиль въехал в самолет в аэропорту Якутска

На момент столкновения пассажиров на борту самолета не было, но вылет рейса был задержан.
Ирина Егорова 2024-04-18 11:02:17
© Фото: Aleksey SmyshlyaevGlobal Look Press, Global Look Press

Прокуратура организовала проверку после столкновения автомобиля наземной службы и самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Якутска. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет», - сказано в Telegram-канале. 

Из-за инцидента вылет рейса, который следовал по маршруту Якутск - Харбин, был задержан.  

Похожий инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово, где водовоз столкнулся с воздушным судном авиакомпании Emirates. По информации «112», у водителя машины случился инсульт, из-за которого мужчину внезапно парализовало, что и привело к аварии. 

#в стране и мире #Самолет #Аэропорт #столкновение #Якутск #Sukhoi Superjet
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717