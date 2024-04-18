Автомобиль въехал в самолет в аэропорту Якутска

Прокуратура организовала проверку после столкновения автомобиля наземной службы и самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Якутска. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В момент столкновения пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет», - сказано в Telegram-канале.

Из-за инцидента вылет рейса, который следовал по маршруту Якутск - Харбин, был задержан.

Похожий инцидент произошел в столичном аэропорту Домодедово, где водовоз столкнулся с воздушным судном авиакомпании Emirates. По информации «112», у водителя машины случился инсульт, из-за которого мужчину внезапно парализовало, что и привело к аварии.