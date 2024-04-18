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Танк Т-72Б3 уничтожил склад боеприпасов на правом берегу Днепра

Вражеский склад обнаружили в ходе воздушной разведки.
2024-04-18 07:12:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты группировки войск «Днепр» с закрытой огневой позиции уничтожили украинский склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Склад обнаружили в ходе воздушной разведки с помощью БПЛА. После его уничтожения экипаж танка Т-72Б3 быстро переместился, замаскировался и зарядился для того, чтобы быть готовым выполнить боевую задачу.

Отмечается, что танкисты работают навесом, как гаубица, по позициям противника с расстояния более двух километров. Корректировка проводится в режиме реального времени при помощи беспилотников.

С закрытых огневых позиций основными целями являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопления живой силы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #танк #бпла #Днепр #Херсонская область
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