Экипажи Су-25 поразили украинскую технику на Донецком направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским боевикам на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что авиаудар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Целью стали замаскированная техника противника, а также живая сила.
Экипажи пускали ракеты парами, делая это с кабрирования с малых высот. Сделав это, они выполняли противоракетный маневр, выпуская тепловые ловушки. В МО РФ отметили, что самолеты вернулись на аэродром вылета.
«По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены. Вернулись на базу, сели на аэродром посадки», - сказал летчик Су-25 Роман.
Когда самолеты приземлились, специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов, подготовив технику к новому боевому вылету.
Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 наказали авиабомбами украинскую пехоту.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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