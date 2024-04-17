Экипажи Су-25 поразили украинскую технику на Донецком направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским боевикам на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что авиаудар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Целью стали замаскированная техника противника, а также живая сила.

Экипажи пускали ракеты парами, делая это с кабрирования с малых высот. Сделав это, они выполняли противоракетный маневр, выпуская тепловые ловушки. В МО РФ отметили, что самолеты вернулись на аэродром вылета.

«По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены. Вернулись на базу, сели на аэродром посадки», - сказал летчик Су-25 Роман.

Когда самолеты приземлились, специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов, подготовив технику к новому боевому вылету.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 наказали авиабомбами украинскую пехоту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.