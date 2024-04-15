МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве теперь можно онлайн забронировать беседку для шашлыка в парке

Аренда платная, в некоторых беседках запрещено распивать спиртное и курить.
Анна Назайкина 2024-04-15 14:09:22
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Москве теперь можно онлайн забронировать место для пикника в парке. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

В специального оборудованных точка установили мангалы, ящики, в которые можно насыпать уголь и песок, мусорные контейнеры и стенды, чтобы напоминать гостям парка о правилах безопасности.

«Оборудованные места для пикника в московских парках теперь можно забронировать только через единую билетную систему», - сообщили столичные власти.

Как утверждается, такая система даст возможность москвичам заранее планировать пикники и проводить время в парке более комфортно, без очередей у мангалов.

При бронировании на сайте можно выбрать подходящую беседку в нескольких зонах. Бронирование доступно у Борисовских прудов, в парке «Кусково», «Москорецкий», «Кузьминки-Люблино», а также в Серебряном Бору и ландшафтном заказнике «Лианозовский».

Судя по данным на портале, за четыре часа в беседке с мангальной зоной отдыхающие должны будут заплатить 500 рублей. В некоторых беседках запрещено распивать спиртное и курить.

#Москва #Шашлык #отдых #парки #беседка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717