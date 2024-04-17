Ученый Эйсмонт рассказал, к чему могут привести «звездные войны» США

Первые военные учения на орбите Земли, которые планируют провести США, не повлекут симметричный ответ со стороны других космических держав. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Мне кажется, никакого публичного, пугающего или повышающего уровень напряжения ответа не будет. Проводят учения, ну пусть проводят. Но то, что это учитывается в наших планах - безусловно. Я не жду ответных шагов. Здесь даже в области риторики лучше воздержаться. Не думаю, что участники космической деятельности пытаются накалять обстановку. Тому, кто первый начнет, комфортнее не станет. Такие вещи в любом случае должны планироваться с учетом реакции другой стороны», - полагает Эйсмонт.

Что касается самих учений, то Пентагон собирается отработать на орбите сценарий по быстрому развертыванию спутниковой группировки в ответ на угрозу со стороны потенциального противника. Космические войска США задействуют два спутника, которые разработают частные компании.

«Любая космическая деятельность - это учения. Там задействовано больше чем один аппарат, задействованы наземные службы, подготовлен сценарий и операции для противодействия потенциальному противнику. Американцы проводят - пожалуйста. Но они несут за это полную ответственность. Если не дай бог что-нибудь случится, то спрятаться не получится. Все орбиты известны. Если они это проводят, то учитывая вопросы безопасности других участников космической деятельности», - считает эксперт.

Американцы не единственные, кто проводит подобные операции в космосе, добавил Эйсмонт. Этим занимались Китай, Индия и даже Россия. Когда один из наших космических аппаратов сбил другой, устаревший спутник.

«Это было не слишком приятное упражнение, которое породило массу дополнительных осколков. Они увеличили риски даже для МКС. Исходя из общих соображений, раз работают над способами нанесения ущерба кому-то, то работают и над вопросами уклонения от нанесения ущерба. Вторая задача выглядит более сложной», - заключил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Ранее в космическом командовании Пентагона положительно отнеслись к обмену данными с Россией. Об этом заявил генерал Стивен Уайтлинг. По его мнению, такие обмены важны для любой космической державы. Сейчас США и Россия поддерживают диалог по противоспутниковым средствам.