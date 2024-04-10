МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пентагоне положительно оценили идею обмена данными по космосу с РФ

Глава Космического командования выразил мнение, что обмен информацией по безопасности был бы хорошей возможностью.
Мария Зайцева 2024-04-10 03:30:23
© Фото: defense.gov

Космическое компандование Министерства обороны США положительно бы отнеслось к обмену данными с Россией. Об этом РИА Новости заявил генерал Космических сил США Стивен Уайтинг.

По его словам, обмен информацией важен для любой космической державы. Он добавил, что сейчас у Вашингтона нет никаких контактов с Россией по этому поводу, но он бы позитивно отнесся к перспективе обмена данными о безопасности.

Ранее Минобороны США заявило, что поддерживает связь с Россией по противоспутниковым средствам.

#в стране и мире #Космические войска #Пентагон #Минобороны США
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322