В Пентагоне положительно оценили идею обмена данными по космосу с РФ

Космическое компандование Министерства обороны США положительно бы отнеслось к обмену данными с Россией. Об этом РИА Новости заявил генерал Космических сил США Стивен Уайтинг.

По его словам, обмен информацией важен для любой космической державы. Он добавил, что сейчас у Вашингтона нет никаких контактов с Россией по этому поводу, но он бы позитивно отнесся к перспективе обмена данными о безопасности.

Ранее Минобороны США заявило, что поддерживает связь с Россией по противоспутниковым средствам.