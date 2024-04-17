Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку

В руководстве Евросоюза необходимы перемены, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Оно должно подать в отставку, а на его место нужны новые лидеры. Орбан считает, что нынешнее руководство не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. Также венгерский премьер раскритиковал неудачи руководства ЕС в некоторых ключевых проектах.

«У нас есть руководство Европейского союза с несколькими крупными проектами, выбранными им самим, такими как "зеленый переход", политика устойчивого развития, миграции, военная и санкционная политика, - и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, а нам нужны новые лидеры», - передает слова Орбана ТАСС.

Он подчеркнул, что созданная Европейским союзом система верховенства закона и условностей превратилась в инструмент политического шантажа. В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Венгрия не получит финансирование от Брюсселя из-за миграционной и гендерной политики страны.

Венгрия выступила против закона, ужесточающего наказания за преступления в области нелегальной миграции. Орбан назвал новую инициативу очередным «гвоздем в гроб Евросоюза». По словам министра иностранных дел Венгрии Сийярто, закон даст сотням тысяч мигрантов возможность вторжения в страны ЕС. Венгры будут защищать границы и не позволят беженцам перейти их. Он добавил, что Евросоюз не финансирует сдерживание потока нелегалов и давит на Венгрию за ее стремление сохранить свою идентичность и безопасность.