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Орбан предложил руководству ЕС уйти в отставку

По его словам, Евросоюзу нужны новые лидеры, так как нынешнее руководство не справляется с наиболее важными проблемами, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине.
Ирина Егорова 2024-04-17 07:40:49
© Фото: Attila VolgyiXinHua, Global Look Press

В руководстве Евросоюза необходимы перемены, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Оно должно подать в отставку, а на его место нужны новые лидеры. Орбан считает, что нынешнее руководство не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. Также венгерский премьер раскритиковал неудачи руководства ЕС в некоторых ключевых проектах.

«У нас есть руководство Европейского союза с несколькими крупными проектами, выбранными им самим, такими как "зеленый переход", политика устойчивого развития, миграции, военная и санкционная политика, - и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, а нам нужны новые лидеры», - передает слова Орбана ТАСС. 

Он подчеркнул, что созданная Европейским союзом система верховенства закона и условностей превратилась в инструмент политического шантажа. В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Венгрия не получит финансирование от Брюсселя из-за миграционной и гендерной политики страны.

Венгрия выступила против закона, ужесточающего наказания за преступления в области нелегальной миграции. Орбан назвал новую инициативу очередным «гвоздем в гроб Евросоюза». По словам министра иностранных дел Венгрии Сийярто, закон даст сотням тысяч мигрантов возможность вторжения в страны ЕС. Венгры будут защищать границы и не позволят беженцам перейти их. Он добавил, что Евросоюз не финансирует сдерживание потока нелегалов и давит на Венгрию за ее стремление сохранить свою идентичность и безопасность. 

#евросоюз #Венгрия #орбан #отставка #руководство
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