Венгрия заявила о намерении не впускать мигрантов, вопреки пакту ЕС

Венгрия не впустит нелегальных мигрантов на территорию страны, вопреки новому принятому пакту Евросоюза о миграции. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Депутаты Европарламента 10 апреля во время пленарной сессии проголосовали и одобрили закон под названием «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Закон ужесточает наказания за преступления в области нелегальной миграции и должен помочь в борьбе с беженцами и торговлей людьми.

По словам Сийярто, закон даст сотням тысяч мигрантов возможность вторжения в страны ЕС. Венгры будут защищать границы и не позволят беженцам перейти границу ни с юза, ни с запада, заявил он на пресс-конференции в Пакше.

Он добавил, что Евросоюз не финансирует сдерживание потока нелегалов и давит на Венгрию за ее стремление сохранить свою идентичность и безопасность.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказался и назвал новый закон очередным «гвоздем в гроб Евросоюза».

Ранее в МИД Венгрии заявили об отсутствии желания отказаться от контактов с Россией на высшем уровне.