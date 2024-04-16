Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу в Казахстане

Пострадавший от паводка Орск снова может затопить из-за перелива дамбы на частном водохранилище на границе с Казахстаном. Об этом горожан предупредила местная администрация.

«Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация. Жителей примут пункты временного размещения на базе школ», - говорится в Telegram-канале администрации.

Для перевозки людей из зоны потенциального подтопления организованы автобусы, добавили власти Орска.

В Орске продолжает работу оценочная комиссия. Накануне стало известно, что владельцам домов, непригодных для проживания, положена максимальная компенсация. Помощь будет адресной, а все выплаты проконтролирует лично глава МЧС России Александр Куренков. В состав комиссии войдут представители строительной отрасли. Сейчас в Орске остаются подтопленными 3 725 домов.