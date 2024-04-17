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Шойгу показали новые разработки для быта военнослужащих

Министру обороны РФ представили оборудование для помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях и сухпайки.
2024-04-17 08:26:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу продемонстрировали оборудование и имущество для обеспечения жизнедеятельности и организации быта военнослужащих. В МО РФ отметили, что новинки уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения специальной военной операции и показали свою актуальность.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» главе российского оборонного ведомства также представили оборудование и имущество для организации быта бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. В числе представленных образцов - оборудование для санитарной обработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях, а также малогабаритные рационы питания.

Шойгу поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления Минобороны России максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство.

Кроме того, министру обороны показали многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств и эвакуации раненых, а также перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Сергей Шойгу #разработки #спецоперация #военнослужащие #КВЦ Патриот #министр обороны рф #быт #сухпайки
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