В конгрессно-выставочном центре «Патриот» министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу представили многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, а также линейку роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси.

В общей сложности главе МО РФ показали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности.

Как отметил глава российского оборонного ведомства, представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс крайне востребован для решения задач в зоне проведения спецоперации. Министр обороны поставил задачу разработчикам направить усилия на его скорейшую доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство. Шойгу подчеркнул, что «такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле».

«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», - заявил глава Минобороны России.

Кроме того, Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые дадут возможность применять его в ходе штурмовых действий. Также он потребовал нарастить производство и увеличить поставки Объединенной группировке войск в зоне СВО робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Главе МО РФ доложили, что уже до конца мая будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов.

Помимо этого, Сергею Шойгу сообщили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнем, который способствует многократному увеличению скорости передачи целеуказаний артиллерийским расчетам.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.