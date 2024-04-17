Сенатор Джабаров: у США нет свободных денег для помощи Киеву

Президенту США Джо Байдена удастся «протащить» через Конгресс пакет военной помощи Киеву, однако не в том объеме, о котором мечтают украинцы. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Напомним, с конца 2023 года американские законодатели не могут согласовать выделение Украине 60 миллиардов долларов. Для одобрения помощи необходимо одобрение обеих палат Конгресса.

«Таких денег у американце сейчас нет. С учетом того, что надо существенно помочь Израилю. Израиль потерял очень много ракет систем ПВО во время атаки Ирана. Туда несколько миллиардов ушло - их надо восстановить. Мало того, что деньгами, надо ракеты еще произвести, чтобы поставить Израилю. А Украина, конечно, здесь будет как бедный родственник, на мой взгляд. Но что-то получит, чтобы украинцы не очень сильно обижались. Они и так обижаются, истерят. Но того объема не будет», - сказал Джабаров в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Говоря о передаче киевскому режиму оружия и боеприпасов, сенатор заявил, что страны Европы и НАТО «будут скрести по сусекам» из-за снижения своего военного потенциала.

«Конечно, столько оружия они не наберут. Оборонный потенциал Западной Европы существенно снизился за эти 2 года - слишком много раздали. Они не смогли пока раскачать свою оборонную машину, чтобы выпускать больше оружия и боеприпасов. Конечно, здесь возникнут проблемы», - отметил зампред Комитета СФ по международным делам.

По мнению Джабарова, на Западе раньше поняли, чем в Киеве, что единственное спасение Украины - как можно быстрее садиться за стол переговоров. Он также выразил уверенность в том, что Москва и Киев начнут переговорный процесс по урегулированию конфликта, однако условия будет диктовать РФ.