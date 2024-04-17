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Остин заявил, что ситуация на передовой меняется в пользу России

Глава Пентагона добавил, что помощь украинцам в первую очередь заключается в поддержке в сфере безопасности, американцев не просят воевать на стороне Киева.
Елизавета Кондрикова 2024-04-17 23:03:56
© Фото: CNP, AdMedia Globallookpress

Министр обороны США Ллойд Остин вновь призвал усилить помощь Украине, отметив преимущество Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Об этом глава Пентагона заявил в рамках бюджетных слушаний в Конгрессе.

«Ситуация на фронте меняется в пользу России, поэтому Киев остро нуждается в поставках снарядов и оружия», - сказал Остин на обсуждении ассигнований на оборону.  

Он также добавил, что в контексте помощи Украине речь идет о поддержке в области безопасности в виде оружия, а не военное участие американцев на стороне Киева.

Напомним, сегодня также с призывом нарастить помощь Украине выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава альянса призвал страны-участницы отдать предпочтение поддержке Киева, а не собственной обороне, вновь отметив проблемы Украины на передовой. 

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