Столтенберг призвал НАТО выбирать помощь Киеву, а не свою оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса нарастить помощь Украине и поставить в приоритет повышение обороноспособности киевского режима, а не собственное вооружение. Об этом политик заявил по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании.

«Если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он добавил, что, в частности, усиление помощи киевскому режиму будет выражаться в увеличенных поставках средств противовоздушной обороны.

Также глава блока объявил о намерении провести в пятницу заседание Совета Украина - НАТО по просьбе Владимира Зеленского, оно также будет касаться увеличение военных поставок на Украину.

Ранее в НАТО выступили с предложением создать специальный фонд поддержки Украины размером в 100 миллиардов евро. Уточняется, что взносы будут обязательными из национального бюджета стран-участниц, работа фонда рассчитана на пять лет.