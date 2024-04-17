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Столтенберг призвал НАТО выбирать помощь Киеву, а не свою оборону

Генсек НАТО провел переговоры с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании, вновь подчеркнув, что Украине нужно еще больше оружия.
Елизавета Кондрикова 2024-04-17 17:24:55
© Фото: IMAGO, Janine Schmitz Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса нарастить помощь Украине и поставить в приоритет повышение обороноспособности киевского режима, а не собственное вооружение. Об этом политик заявил по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании.

«Если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он добавил, что, в частности, усиление помощи киевскому режиму будет выражаться в увеличенных поставках средств противовоздушной обороны.

Также глава блока объявил о намерении провести в пятницу заседание Совета Украина - НАТО по просьбе Владимира Зеленского, оно также будет касаться увеличение военных поставок на Украину.

Ранее в НАТО выступили с предложением создать специальный фонд поддержки Украины размером в 100 миллиардов евро. Уточняется, что взносы будут обязательными из национального бюджета стран-участниц, работа фонда рассчитана на пять лет.

#Украина #НАТО #Йенс Столтенберг #Владимир Зеленский #помощь Украине
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