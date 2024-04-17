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На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

Сообщается, что за день до побега мужчина пытался пересечь украинско-венгерскую границу легально, однако ему было отказано.
Елизавета Кондрикова 2024-04-17 22:33:30
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Украинский мужчина смог вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и незаконно пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

«Наш пограничник... попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», - сказал Демченко телеканалу «24 канал».

По его сообщению, беглец пытался накануне легально попасть в Венгрию, однако ему отказали в пересечении границы, пишет «360». О судьбе мужчины после побега неизвестно.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, в соответствии с которым всем украинцам от 18 до 60 лет придется носить с собой военный билет. Без него пересечь границу не смогут даже те, у кого есть право выезда.

 

#Украина #Граница #Венгрия #пограничный пост #КПП
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