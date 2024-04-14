В Гидрометцентре предупредили москвичей о прохладной и дождливой неделе

Москвичей ждут незначительное похолодание с дождями на предстоящей неделе. Такими данными поделился со «Звездой» заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По его словам, традиционно в Москве в области среднесуточная температура устойчиво переходит нулевой порог в конце марта. А уже в первой декаде апреля сходит снег, открываются реки.

Он подчеркнул, что сейчас происходит опережение графика: уже видны на деревьях почки, трава появилась, и предстоящие на этой неделе дни также будут теплее нормы. В центральном регионе температура будет выше климатической нормы примерно на 2-3 градуса.

«Мы ощущаем приближение атмосферного фронта. То есть сегодня ночью облачный дождь, местами гроза и температура в городе начиная с 4-6 по области 2-7. Завтра днем после прохождения атмосферного фронта (температура воздуха - прим.ред.) немножко прохладнее. Днем 9-11 против сегодняшних 15-17 в городе. И в дальнейшем температурный фон достаточно ровный на неделе», - рассказал метеоролог.

Киктев объяснил это тем, что погоду будут определять атлантические циклоны, которые чередой проходят по северу европейской территории страны. Их влияние будет ощущаться не только в Москве и области, но и под Санкт-Петербургом.

«Очередной Атлантический циклон, сейчас находится над Северным морем и где-то в среду можно ожидать, что окажется более основательное влияние на центральный регион, то есть еще порция дождя», - добавил эксперт.

Киктев заключил, что не исключена вероятность того, что небольшие дожди будут наблюдаться ежедневно.