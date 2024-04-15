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Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября

Эксперты полагают, что последствия противостояния Ирана и Израиля мировая авиаотрасль будет ощущать еще несколько дней.
Ян Брацкий 2024-04-15 12:32:15
© Фото: Jamal Awad, Xin Hua, Global Look Press

Как минимум 12 крупных авиакомпаний мира были вынуждены отменить полеты пассажирских самолетов или изменить маршруты их следования из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом пишет агентство Reuters. Среди «пострадавших» - немецкая авиакомпания Lufthansa, Air India, United Airlines и австралийская Qantas. Основатель крупной консалтинговой компании Марк Зи сравнил коллапс авиаперевозок с последствиями теракта 11 сентября 2001 года в США.

«С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос», - сказал господин Зи агентству.

Воздушное пространство над Ираном активно используется перевозчиками на рейсах между Европой и Азией, пишет агентство. Последствия сбоя будут ощущаться еще несколько дней, предположили эксперты. Напомним, в ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 беспилотников и баллистических ракет. Тегеран назвал это ударом возмездия за атаку по своему консульству в Дамаске двухнедельной давности. На фоне эскалации многие авиакомпании, включая «Аэрофлот», отменили рейсы в Тегеран, ОАЭ и Египет.

Очередное обострение ближневосточного конфликта стало предметом обсуждения Совбеза ООН, на котором постпред Ирана Амир Саид Иравани заявил, что удар Тегерана по Тель-Авиву осуществлялся в рамках неотъемлемого права на самооборону. Действия Исламской Республики дипломат назвал необходимыми и пропорциональными.

#авиация #Ближний Восток #Израиль #Иран #11 сентября
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