Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября

Как минимум 12 крупных авиакомпаний мира были вынуждены отменить полеты пассажирских самолетов или изменить маршруты их следования из-за ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом пишет агентство Reuters. Среди «пострадавших» - немецкая авиакомпания Lufthansa, Air India, United Airlines и австралийская Qantas. Основатель крупной консалтинговой компании Марк Зи сравнил коллапс авиаперевозок с последствиями теракта 11 сентября 2001 года в США.

«С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос», - сказал господин Зи агентству.

Воздушное пространство над Ираном активно используется перевозчиками на рейсах между Европой и Азией, пишет агентство. Последствия сбоя будут ощущаться еще несколько дней, предположили эксперты. Напомним, в ночь на 14 апреля Иран запустил в сторону Израиля около 300 беспилотников и баллистических ракет. Тегеран назвал это ударом возмездия за атаку по своему консульству в Дамаске двухнедельной давности. На фоне эскалации многие авиакомпании, включая «Аэрофлот», отменили рейсы в Тегеран, ОАЭ и Египет.

Очередное обострение ближневосточного конфликта стало предметом обсуждения Совбеза ООН, на котором постпред Ирана Амир Саид Иравани заявил, что удар Тегерана по Тель-Авиву осуществлялся в рамках неотъемлемого права на самооборону. Действия Исламской Республики дипломат назвал необходимыми и пропорциональными.