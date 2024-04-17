Конгресс США рассмотрит законопроект о помощи Украине в субботу

Нескрываемое раздражение Зеленского и тщетные попытки главы его администрации Андрея Ермака добиться от США гарантий безопасности, которые в свое время получил Израиль, пока натыкаются на беспомощность администрации Байдена и обещание со стороны Трампа приехать, когда у него выдастся время.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что тексты законопроектов о помощи Израилю, Украине и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе поступят в Конгресс уже сегодня, а их рассмотрение состоится в субботу.

На закрытой встрече республиканцев спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект о зарубежной военной помощи может быть вынесен на голосование уже в пятницу. Однако голосовать по каждой из стран будут в отдельности. И Украина даже не на втором месте, рассказал Джонсон в эфире Fox News.

«Будет, как вы и сказали, четыре отдельных законопроекта: об Израиле, который будет рассматриваться первым в очереди, а затем - об Азиатско-Тихоокеанском регионе, об украинском вопросе, и наконец, мы рассмотрим четвертый законопроект, в котором будут содержаться другие наши приоритеты в рамках политики безопасности», - сообщил Джонсон.

Впрочем, возможно, все это лишь для отвода глаз. Если верить документу, который у себя в соцсетях уже опубликовали некоторые из республиканцев, сторонники продолжения военной помощи Киеву существенно поумерили аппетиты - с 61 до 49 млрд долларов, но Украина по-прежнему в лидерах по объему расходов. А вот средств на укрепление границы с Мексикой - на чем настаивали республиканцы - там, напротив, не нашлось. И к Марджори Тэйлор Грин, пообещавшей отправить Джонсона в отставку, добавился республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси. А вот что в эфире Wake Up заявил их соратник Тим Берчетт.

«Я поддерживаю выделение средству Израилю. Но что касается остальных - Украине нужно искать средства где-то еще. Мы должны сосредоточить наши приоритеты на собственных проблемах, на миграционном кризисе», - сказал член Палаты представителей от штата Теннесси.

Демократ Адам Смит в интервью Hill сравнил задержку в выделении военной помощи с отключением Украины от системы жизнеобеспечения. Пресс-секретарь Байдена Карин Жан Пьер подтвердила, что он подпишет законопроект только в том виде, в каком он был внесен в Конгресс. Американская газета Politico предсказывает поражение Киеву, если помощь ему так и не будет выделена. Падение морального духа в армии связывают с нехваткой снарядов и расхождением слов западных лидеров с их действиями.

«Конечно, те дивиденды, которые Украина несет западному миру, они важны для Запада и для Америки в частности. Но все равно, понимая, что и без Украины Америке нужно сосредоточиться как минимум на двух фронтах, делать большие финансовые ассигнования в сторону Украины американцы не готовы», - считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По прогнозам опрошенных Politico собеседников, линия фронта может рухнуть уже этим летом. Сегодня в Брюсселе стартует саммит ЕС. Его главной темой, как ожидается, станут поставки Украине систем противовоздушной обороны. Однако, как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, не стоит рассчитывать, что США будут сбивать ракеты над Украиной, как на прошлой неделе в небе над соседними с Израилем странами. И не только по причине того, что на строительство «Железного купола» потребуются годы и огромные деньги.

«Иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны. На Украине этого не происходит. На Украине нет ни американских, ни британских, ни тем более иорданских военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты», - сказал Боррель.

Поэтому аналогичный ответ невозможен, заключил Боррель. Обстоятельства совершенно другие.