С обелиска городу-герою Киеву на Украине демонтировали образ медали «Золотая Звезда»

Памятник лишился советской символики, а также была изменена дата с 1941-го на 1939-й.

© Фото: Ганна Старостенко, Facebook*

Замглавы Киевской городской администрации Анна Старостенко поделилась снимком в Facebook* (сеть запрещена в РФ как экстремистская), на котором видно, как сотрудники коммунальных служб снимают с обелиска городу-герою Киеву изображение медали «Золотая Звезда».

«Декоммунизация в действии: работники департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади (переименованная Площадь Победы. - Прим. ред.) Продолжение следует!» - написала сотрудница Киевской администрации в социальной сети.

Также с памятника была снята табличка с надписью на русском языке и были изменены даты: теперь на обелиске значится «1939-1945» - годы Второй мировой войны. В апреле 2022 года со стелы уже сняли изображения ордена Ленина в рамках «декоммунизации».

В июле этого года в Киеве также демонтировали герб СССР на монументе «Родина-мать», заменив его на украинский трезубец. Тогда Минкульт Украины сообщил, что новый трезубец сделан полностью из европейского металла.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.