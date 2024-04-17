Страны СНГ обсудили совместное применение сил ПВО на боевом дежурстве

Координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ на текущий момент сосредоточил усилия на планировании применения сил ПВО в ходе совместного боевого дежурства. Об этом сообщил зампредседателя Координационного комитета, заместитель главкома ВКС России по вооружению Юрий Грехов.

Сегодня в Душанбе проходит заседание Координационного комитета по вопросам ПВО. В спектре тем, которые поднимаются в ходе встречи, - совершенствование Объединенной системы ПВО. Также подводятся итоги работы комитета за прошлый год.

В работе Координационного комитета участвуют делегации оборонных ведомств стран СНГ, представители исполкома СНГ, Секретариата Совета министров обороны стран Содружества, ФСВТС, предприятий ОПК.

Ранее Минобороны сообщило, что участники заседания возложили венки к Вечному огню в парке Победы в столице Таджикистана и почтили минутой молчания память воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.