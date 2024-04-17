Военные делегации стран СНГ возложили венки к Вечному огню в Душанбе

Участники заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ возложили венки к Вечному огню в парке Победы в Душанбе. Об этом сообщает Минобороны России.

Торжественная церемония прошла у мемориального комплекса. Делегаты почтили минутой молчания память воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

В состав российской делегации вошли представители ВС РФ, предприятий отечественной оборонки, производители систем ПВО. Возглавил делегацию заместитель главнокомандующего ВКС России по вооружению, заместитель председателя Координационного комитета Юрий Грехов.

Само заседание проходит сегодня. В спектре тем, которые поднимаются в ходе встречи, - совершенствование Объединенной региональной системы ПВО.

В работе проходящего в Душанбе Координационного комитета участвуют делегации оборонных ведомств стран СНГ, представители исполкома СНГ, Секретариата Совета министров обороны стран Содружества, ФСВТС, предприятий ОПК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.