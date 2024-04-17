В АТОР заявили, что россияне не отменяют отдых в ОАЭ из-за непогоды

В Объединенных Арабских Эмиратах отдыхает несколько десятков тысяч россиян, рассказал «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. От них не было запросов на досрочное прекращение отдыха из-за непогоды. Но это было бы и нелогично, потому что билетов сейчас не будет хватать из-за сбоя в авиасообщении между странами.

«Отельная инфраструктура если и пострадала, то локально, это не сказывается на отдыхе. В Эмиратах сейчас хорошая погода, пляжи открыты, часть аквапарков возобновили работу. В некоторых ТЦ подтоплены подземные парковки, я думаю, что последствия будут оперативно устраняться», - рассказал он.

После рекордных ливней в ОАЭ есть проблемы с транспортом, потому что где-то размыло дороги и затопило туннели, рассказал Мурадян. С ними работают местные коммунальные службы.

«В основном туристы в Абу-Даби, или в Фуджейре, или в северных эмиратах, Рас-эль-Хайме, не испытывают проблем и продолжают отдыхать. Перевозчики работают над тем, чтобы наверстать расписание. Думаю, что будут использовать дополнительные мощности для перевозки и максимально использовать свободные места на рейсах, которые встают в расписание. Думаю, в течение двух-трех дней ситуация будет урегулирована и полеты возобновятся в полном объеме», - сказал вице-президент АТОР.

Объем проблем для аэропорта Дубая оказался беспрецедентным, потому что это крупный мировой транспортный узел, которым пользуются десятки тысяч туристов в сутки, сказал Мурадян. Четкий механизм, который работал в случае единичных отказов, дал сбой, и туристы и пассажиры действительно страдают. Но ситуация на контроле у властей, и с ней будут разбираться, когда погода нормализуется.

Сейчас часть авиарейсов из России и ОАЭ начинают отправлять. Ранее из-за рекордных ливней в аэропорту Дубая отменили рейсы. Около 2,5 тысячи россиян застряли в стране из-за отмены авиарейсов. Туристы спали на полу, им не хватало еды и воды.