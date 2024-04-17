Опубликованы кадры убытия российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Российский миротворческий контингент покидает Нагорный Карабах. Кадры убытия личного состава и техники публикует Минобороны России.

Сегодня информацию о выводе миротворцев подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, российский миротворческий контингент располагался в Карабахе с ноября 2020 года. Его деятельность базировалась на трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня.

Контингент миротворцев был развернут вдоль линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, который соединял регион с Арменией.

Ранее начальник штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские миротворцы обеспечили безопасные выезд в Армению практически для всего населения Нагорного Карабаха.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.