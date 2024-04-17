В Кремле подтвердили сообщения о выводе миротворцев РФ из Карабаха

Россия выводит своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее, 15 апреля, в Астане премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности заключить мирное соглашение с Азербайджаном на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года. Условия для соглашения между Ереваном и Баку он озвучил после общения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский миротворческий контингент расположен в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. Согласно договоренности, российские миротворцы должны были находиться в регионе до 2025 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.