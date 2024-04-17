Токаев назвал борьбу против русского языка глупостью

Нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним являются глупостью. Об этом накануне заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Лидер страны призвал в данном вопросе сохранять спокойствие.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо», - цитирует РИА Новости слова Касым-Жомарт Токаева.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что русский язык является официальным языком всей системы ООН, но его «сокрушают» на Украине, в Прибалтике и других странах Европы.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сложно представить, чтобы, например, Швейцария запретила французский или немецкий язык, а Ирландия - английский.