МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Токаев назвал борьбу против русского языка глупостью

Президент Казахстана заявил, что нагнетание истерии по данному вопросу не приведет ни к чему хорошему.
Сергей Лебедев 2024-04-17 01:57:34
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним являются глупостью. Об этом накануне заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Лидер страны призвал в данном вопросе сохранять спокойствие.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо», - цитирует РИА Новости слова Касым-Жомарт Токаева.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что русский язык является официальным языком всей системы ООН, но его «сокрушают» на Украине, в Прибалтике и других странах Европы.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сложно представить, чтобы, например, Швейцария запретила французский или немецкий язык, а Ирландия - английский.

#русский язык #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Запрет #истерия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717