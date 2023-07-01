В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: мы не за территории воюем, а за людей, историю, религию, русский язык

Владимир Рубанов
00:13 01.07.2023
Русский язык является официальным языком всей системы ООН, но его «сокрушают» не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике, сказал российский министр.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Россия проводит спецоперацию на Украине не ради территорий, а ради людей, истории, религии, русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Радио и ТВ Португалии».

Русский язык является официальным языком всей системы ООН, напомнил глава МИД РФ. И его сейчас «просто сокрушают» не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике.

«Все молчат. Я задаю вопросы многим своим собеседникам - никто не реагирует: кто-нибудь мог себе представить, что, скажем Швейцария может запретить французский или немецкий языки? Или Ирландия - английский. Бельгия - фламандский. Это невозможно даже вообразить. В Финляндии по-моему, 6 процентов шведов живет, а шведский язык - государственный. А на Украине этнических русских минимум 20 процентов. А тех, кто говорит, думает и живет на русском языке - больше половины», - сказал Лавров.

Речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской, российской цивилизации на территории страны, где его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот, сказал российский министр.

«Переворот с главной целью - превратить эту страну в инструмент сдерживания и подрыва безопасности РФ. В инструмент ликвидации всего русского на тех землях, которые были, в общем-то, и осваивались русскими», - заявил глава МИД России.

Сергей Лавров отметил также предельно агрессивный характер риторики западных стран и постоянные угрозы в адрес России. По его словам, вопрос о возможности ядерного конфликта между РФ и Западом нужно задать тем, кто рассуждает о необходимости Москве стратегическое поражение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:39 В стране и мире
Видео
Мощный смерч на морем в Сочи попал на видео
22:18 В стране и мире
Правительство РФ запретило польским фурам перевозить грузы по территории России
21:50 В стране и мире
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева предъявил паспорт гражданина Таджикистана
21:21 В стране и мире
Бориса Гребенщикова* включили в реестр иноагентов
20:51 В стране и мире
Видео
Борисов доложил Путину, что российская космическая группировка выросла до 225 спутников
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.