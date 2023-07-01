Лавров: мы не за территории воюем, а за людей, историю, религию, русский язык

Русский язык является официальным языком всей системы ООН, но его «сокрушают» не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике, сказал российский министр.

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Россия проводит спецоперацию на Украине не ради территорий, а ради людей, истории, религии, русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Радио и ТВ Португалии».

Русский язык является официальным языком всей системы ООН, напомнил глава МИД РФ. И его сейчас «просто сокрушают» не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике.

«Все молчат. Я задаю вопросы многим своим собеседникам - никто не реагирует: кто-нибудь мог себе представить, что, скажем Швейцария может запретить французский или немецкий языки? Или Ирландия - английский. Бельгия - фламандский. Это невозможно даже вообразить. В Финляндии по-моему, 6 процентов шведов живет, а шведский язык - государственный. А на Украине этнических русских минимум 20 процентов. А тех, кто говорит, думает и живет на русском языке - больше половины», - сказал Лавров.

Речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской, российской цивилизации на территории страны, где его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот, сказал российский министр.

«Переворот с главной целью - превратить эту страну в инструмент сдерживания и подрыва безопасности РФ. В инструмент ликвидации всего русского на тех землях, которые были, в общем-то, и осваивались русскими», - заявил глава МИД России.

Сергей Лавров отметил также предельно агрессивный характер риторики западных стран и постоянные угрозы в адрес России. По его словам, вопрос о возможности ядерного конфликта между РФ и Западом нужно задать тем, кто рассуждает о необходимости Москве стратегическое поражение.