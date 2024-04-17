МО РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов террористов из РДК*

Минобороны России сообщило об уничтожении складов с боеприпасами, принадлежавших террористам из РДК*.
Кроме этого, российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении других украинских складов. Взлетели на воздух боеприасы, принадлежащие украинской оперативно-тактической группе «Донецк», а также 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ.
Также МО РФ сообщило о нанесении огневого поражения военной технике и живой силе противника в 14 районах.
Ранее сообщалось, что расчеты российских «Солнцепеков» уничтожили спрятавшуюся в укрытиях пехоту ВСУ.
* Так называемый «"Русский" добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Внесена в перечень террористов и экстремистов.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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