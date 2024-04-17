МО РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов террористов из РДК*

Минобороны России сообщило об уничтожении складов с боеприпасами, принадлежавших террористам из РДК*.

Кроме этого, российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении других украинских складов. Взлетели на воздух боеприасы, принадлежащие украинской оперативно-тактической группе «Донецк», а также 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

Также МО РФ сообщило о нанесении огневого поражения военной технике и живой силе противника в 14 районах.

Ранее сообщалось, что расчеты российских «Солнцепеков» уничтожили спрятавшуюся в укрытиях пехоту ВСУ.

* Так называемый «"Русский" добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Внесена в перечень террористов и экстремистов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.