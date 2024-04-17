Расчеты «Солнцепеков» уничтожили спрятавшуюся в укрытиях пехоту ВСУ

Удар российских тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» стал последним для очередных украинских пехотинцев. Об этом сообщает Минобороны России.

Целями для расчетов «Солнцепеков» стала неприятельская пехота, укрывшаяся во взводных опорных пунктах и иных укреплениях. Удар наносился на Донецком направлении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что «Солнцепеки» оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск.

Уточняется, что контроль и корректировку стрельбы проводят расчеты беспилотников. Результаты огневого поражения передаются на командный пункт в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что расчет «Града» одним залпом уничтожил ангар с гаубицами М777.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.