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Расчеты «Солнцепеков» уничтожили спрятавшуюся в укрытиях пехоту ВСУ

Удар тяжелых огнеметных систем наносился на Донецком направлении. Контроль поражения намеченных целей проводился операторами беспилотных летательных аппаратов.
2024-04-17 12:21:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Удар российских тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» стал последним для очередных украинских пехотинцев. Об этом сообщает Минобороны России. 

Целями для расчетов «Солнцепеков» стала неприятельская пехота, укрывшаяся во взводных опорных пунктах и иных укреплениях. Удар наносился на Донецком направлении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что «Солнцепеки» оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск. 

Уточняется, что контроль и корректировку стрельбы проводят расчеты беспилотников. Результаты огневого поражения передаются на командный пункт в режиме реального времени. 

Ранее сообщалось, что расчет «Града» одним залпом уничтожил ангар с гаубицами М777.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #Солнцепек #тос #донецкое направление #Уничтожение пехоты
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