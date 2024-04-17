Расчеты «Солнцепеков» уничтожили спрятавшуюся в укрытиях пехоту ВСУ

Удар российских тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» стал последним для очередных украинских пехотинцев. Об этом сообщает Минобороны России.
Целями для расчетов «Солнцепеков» стала неприятельская пехота, укрывшаяся во взводных опорных пунктах и иных укреплениях. Удар наносился на Донецком направлении.
В российском оборонном ведомстве отметили, что «Солнцепеки» оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск.
Уточняется, что контроль и корректировку стрельбы проводят расчеты беспилотников. Результаты огневого поражения передаются на командный пункт в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что расчет «Града» одним залпом уничтожил ангар с гаубицами М777.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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