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Российский турист показал переполненный аэропорт Дубая

Накануне в ОАЭ ввели «красный» уровень погодной опасности из-за дождей и отменили вылеты.
Ян Брацкий 2024-04-17 12:45:13
© Фото: Artur Widak ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Застрявшие в Объединенных Арабский Эмиратах российские туристы начали вылетать на родину. Об этом «Звезде» рассказал один из отдыхающих Глеб Ровинский. Вместе с другими соотечественниками от провел в аэропорту более 15 часов.

«Пассажиры спали не только на полу, а вообще везде. Не было места в аэропорту, все было битком. Весь зал, капсульные отели, гостиницы рядом. Поэтому спали где приходится. Все сиденья в аэропорту тоже были заняты», - рассказал Ровинский.

Все это время туристы оставались в неведении, почему рейсы постоянно переносятся. Со слов Глеба, воды и еды, которые начали разносить лишь спустя несколько часов ожидания, на всех не хватало.

«Самое ужасное то, что никто не вышел и не объяснил, в чем проблема. На табло перенос рейса появлялся за несколько минут до объявления посадки. Воды не было, пледов не хватало. Никто не удосужился объяснить причину того, что произошло», - посетовал россиянин.

Накануне стало известно о массовой отмене рейсов из ОАЭ по причине сильного ливня и урагана. Около 2 500 россиян оказались заложниками ситуации. Проливные дожди в Эмиратах начались во вторник. В стране ввели «красный» уровень погодной опасности.

#Аэропорт #оаэ #Туристы #наш эксклюзив #дубай #отмена рейсов
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