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В Душанбе обсудили совершенствование системы ПВО стран СНГ

Заместитель главкома ВКС России Юрий Грехов отметил, что планомерно решается вопрос совместного боевого дежурства по ПВО.
2024-04-17 12:31:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Члены Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ обсудили вопросы совершенствования Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ. Об этом сообщает Минобороны России. 

Лейтмотивом заседания комитета стало решение задач воздушно-космической обороны стран Содружества.

«Совместными усилиями проделана значительная работа по созданию единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны», - отметил заместитель председателя Координационного комитета, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Юрий Грехов. 

Также Грехов подчеркнул, что вопрос организации несения совместного боевого дежурства дежурных по ПВО сил решается планомерно. 

Кроме этого, в ходе заседания обсудили обеспечение надежности функционирования Объединенной системы ПВО СНГ, военно-техническое сотрудничество, а также развитие региональных систем ПВО. 

Ранее сообщалось, что военные делегации стран СНГ возложили венки к Вечному огню в Душанбе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #СНГ #Юрий Грехов #Душанбе #заседание
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