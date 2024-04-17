В Душанбе обсудили совершенствование системы ПВО стран СНГ

Члены Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ обсудили вопросы совершенствования Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ. Об этом сообщает Минобороны России.

Лейтмотивом заседания комитета стало решение задач воздушно-космической обороны стран Содружества.

«Совместными усилиями проделана значительная работа по созданию единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны», - отметил заместитель председателя Координационного комитета, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Юрий Грехов.

Также Грехов подчеркнул, что вопрос организации несения совместного боевого дежурства дежурных по ПВО сил решается планомерно.

Кроме этого, в ходе заседания обсудили обеспечение надежности функционирования Объединенной системы ПВО СНГ, военно-техническое сотрудничество, а также развитие региональных систем ПВО.

Ранее сообщалось, что военные делегации стран СНГ возложили венки к Вечному огню в Душанбе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.