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Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки опасного явления

В правительстве Курганской области сообщили, что за 4 часа уровень воды в реке Тобол увеличился с 830 до 850 сантиметров.
Максим Крюков 2024-04-17 06:03:20
© Фото: kurganskayaobl, Telegram © Видео: kurganskayaobl, Telegram

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки опасного явления, за 4 часа он увеличился с 830 до 850 сантиметров. Об этом правительство области сообщило в своем Telegram-канале.

«За последние 4 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос на 20 см. На 17 апреля на 6.00 (опережает московское время на 2 часа. - Прим. ред.) уровень составляет 850 см», - говорится в сообщении.

Власти Курганской области настоятельно призвали местных жителей собрать ценные вещи и документы и эвакуироваться. Людей также попросили не оставлять в зоне риска домашних животных. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Населенные пункты, находящиеся выше по течению, уже затоплены.

«Асфальт уже подняло. Где волны - это асфальт вымывает», - сказал местный житель, снявший на видео последствия затопления.

Река полностью залила правый берег. На опубликованных кадрах видно, как полностью ушло под воду шоссе, у многих домов в СНТ не видно даже крыш. В зоне подтопления сейчас находятся 334 жилых участка. Из опасных зон эвакуировали 13 тысяч человек. Развернуто около сотни пунктов временного размещения.

Ранее сотрудники МЧС установили более тысячи метров водоналивных дамб на трех участках в Кургане. Преграду для воды размещают на самых опасных участках. Вместе с дамбами спасатели укладывают мешки с песком.

#эвакуация #режим ЧС #курган #Паводки #уровень воды #река тобол
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