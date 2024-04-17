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Виновница ДТП на проспекте Мира заявила, что потеряла сознание

Женщина рассказала, что ей уже помогли медики. Данных о пострадавших пока не поступало.
Анна Назайкина 2024-04-17 10:58:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Виновница массовой аварии на северо-востоке Москвы в разговоре с корреспондентом «Звезды» объяснила, что плохо себя почувствовала за рулем. Сейчас женщина находится в стрессовом состоянии.

«Я сознание в машине потеряла. Медики приехали, помогли. И мужчина какой-то помог», - сказала она.

Напомним, сегодня утром на Крестовском путепроводе в районе дома 81 на проспекте Мира столкнулись девять автомобилей. По словам одного из участников ДТП, водитель иномарки въехала в другой автомобиль, который, в свою очередь, развернуло прямо перед самосвалом.

Сейчас на месте работают сотрудники ЦОДД, Госавтоинспекции и медики. Данных о пострадавших пока не поступало. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия в направлении центра затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

#Москва #авария #происшествие #ДТП #наш эксклюзив #Проспект мира
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