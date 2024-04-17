В Москве на проспекте Мира столкнулись девять автомобилей

В Москве на проспекте Мира произошла массовая авария, передает корреспондент «Звезды» с места.
Машины столкнулись на Крестовском путепроводе. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали девять автомобилей.
В настоящий момент на месте работают соответствующие экстренные службы. Уточненной информации по пострадавшим пока нет.
Как сообщили в столичном Дептрансе, сейчас автомобильное движение на участке аварии в направлении центра затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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