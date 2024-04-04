Расчет «Града» одним залпом уничтожил ангар с гаубицами М777

На Южно-Донецком направлении расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» одним залпом уничтожил ангар, в котором боевики скрывали несколько американских гаубиц М777. Об этом сообщает Минобороны России.

Сожженный ангар находился в тыловом районе. Операторы БПЛА подтвердили точное попадание снарядов и доложили об уничтожении орудий. За это личный состав расчета «Град» получил госнаграды.

«Планирую восстановиться в университете, доучиться, тем более что для участников СВО сейчас сделали очень много льгот», - рассказал командир расчета РСЗО «Град» с позывным «Земляк».

Настрел на этой боевой машине - больше 4 тысяч снарядов. РСЗО БМ-21 «Град» на Южно-Донецком направлении каждый день выполняют задачи по уничтожению живой силе и техники, поддерживают огнем штурмовые и мотострелковые подразделения.

«Грады» эффективны в любую погоду и в любое время суток. Каждая боевая машина несет пакет из 40 реактивных 122-миллиметровых снарядов с дальностью стрельбы до 40 км.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.