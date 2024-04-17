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В Одессе, Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.
Ян Брацкий 2024-04-17 11:28:55
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мощные взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Чернигове. Портал «Страна.ua» сообщает о воздушной тревоге. Кроме того, сирены ревут в Сумской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным и связанным с ними инфраструктурой энергетическим объектам Украины высокоточным оружием.

Накануне, например, Минобороны сообщило о поражении вражеских цехов производства и хранения беспилотников. Кроме того, точечные удары были нанесены по складам с боеприпасами и горючим ВСУ, скоплениям живой силы противника и военной технике в 133 районах специальной операции.

#Украина #одесса #взрывы #воздушная тревога
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