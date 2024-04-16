ВС РФ поразили украинские цеха производства и хранения беспилотников

Минобороны России сообщает о поражении вражеских цехов производства и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, скопления живой силы и военной техники киевских формирований в 133 районах, добавили в оборонном ведомстве.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится о боевой работе нашей ПВО. Так, за сутки уничтожены 155 беспилотников ВСУ, сбиты шесть британских ракет Storm Shadow, две американские противорадарные ракеты HARM, четыре американские авиационные ложные воздушные цели MALD, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и советской РСЗО «Ураган».

Между тем на Авдеевском направлении подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и отразили восемь украинских контратак. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении превысили 380 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.