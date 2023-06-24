Глава Роспотребнадзора Попова заявила о новых вспышках Эболы в мире

Среди стран, в которых ранее никогда прежде не фиксировался вирус Эболы, названа Танзания.

© Фото: Michael G. Seamans, ZUMAPRESS, Globallookpress

Новые вспышки лихорадки Эбола зафиксированы в нескольких странах мира. Об эпидемиологической ситуации рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным главного санитарного врача России, в марте 2023 года вспышку лихорадки Эбола зафиксировали в Объединенной Республики Танзания, ранее не эндемичной.

«Вспышка с высоким коэффициентом летальности», - добавила Попова.

Кроме того, новые вспышки опасного заболевания отмечены в Конго и Уганде в прошлом году.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена»,- подчеркнула Попова.

Ранее сообщалось, что по версии МО РФ за вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могли стоять США, так как выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке во время эпидемии 2012 года.