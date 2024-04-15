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Экипажи Су-34 наказали авиабомбами украинскую пехоту

Опорный пункт неприятеля вместе с живой силой был поражен на Южно-Донецком направлении.
2024-04-15 10:51:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бомбардировку неприятельских позиций на Южно-Донецком направлении провели экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает Минобороны России.

Досталось украинскому опорному пункту и живой силе. Удар наносился авиабомбами, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от передовой. 

Сообщается, что экипажи истребителей-бомбардировщиков получили от разведки подтверждение успешного уничтожения назначенных целей и благополучно вернулись на аэродром. 

МО РФ отметило, что истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно уничтожают скопления живой силы врага, его опорные пункты и иные военные цели. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #су-34 #спецоперация #Южно-Донецкое направление
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