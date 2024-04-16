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Байден обнародовал данные о доходах за прошлый год

Президент США и первая леди заработали почти 620 тысяч долларов.
Сергей Лебедев 2024-04-16 04:23:23
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Совокупный доход американского президента Джо Байдена и его супруги Джилл в прошлом году составил почти 620 тысяч долларов.  Об этом свидетельствуют налоговые декларации, опубликованные Белым домом.

Согласно представленным документам, президент США и первая леди заплатили более 146 тысяч долларов федерального подоходного налога. Ставка взноса составила 23,7%.

Также чета Байденов сообщила о пожертвованиях в размере 20 477 долларов. Супруги отправили деньги в 17 различных благотворительных организаций.

Годом ранее доход Джо Байдена и Джилл составил более 579 тысяч долларов. Они заплатили почти 170 тысяч долларов федеральных налогов.

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