Байден обнародовал данные о доходах за прошлый год

Совокупный доход американского президента Джо Байдена и его супруги Джилл в прошлом году составил почти 620 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, опубликованные Белым домом.

Согласно представленным документам, президент США и первая леди заплатили более 146 тысяч долларов федерального подоходного налога. Ставка взноса составила 23,7%.

Также чета Байденов сообщила о пожертвованиях в размере 20 477 долларов. Супруги отправили деньги в 17 различных благотворительных организаций.

Годом ранее доход Джо Байдена и Джилл составил более 579 тысяч долларов. Они заплатили почти 170 тысяч долларов федеральных налогов.