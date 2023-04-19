Байден отчитался о доходах семьи

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Семья президента США Джозефа Байдена заработала в 2022 году $579,5 тысячи долларов и заплатила 169,8 тысячи долларов федеральных налогов, сообщил Белый дом. Годом раньше доход Байденов составлял $610,7 тысячи, из которых $150,4 тысячи пошли на уплату налогов.

В прошлом году супруги пожертвовали $20,1 тысячи в 20 разных благотворительных организаций. Самый большой взнос пришелся на Фонд Бо Байдена, который специализируется на защите детей от жестокого обращения, - $5 тысяч.

Сопоставимым оказался доход семьи вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис - $456 тысяч долларов. Примерно ту же сумму, что и Байдены, Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф потратили на благотворительность - около $23 тысяч.

Ранее CNN сообщил, что Байден «определенно будет баллотироваться» на выборы в 2024 году. По данным телеканала, глава Белого дома сообщил политическим союзникам и чиновникам о своем желании баллотироваться, но официальное заявление об этом может отложить до наступления лета.