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Коллега летчика Квочура рассказал о его инженерном даре предвидения

Виктор Остапенко рассказал, что Анатолий Квочур сумел предвидеть проект перспективного сверхзвукового гражданского самолета.
Максим Крюков 2024-04-16 03:42:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый заместитель главного конструктора Пилотажно-исследовательского центра А.Н. Квочура Виктор Остапенко рассказал, как летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур предвидел проект перспективного сверхзвукового гражданского самолета.

«По инженерной части: он обладал провидением. Был организован полет Су-30: от выруливания до заруливания, со взлетом и посадкой, в том числе ночью, "под шторкой", то есть летчик ничего не видел, а вот только по индикации в кабине он смог выполнить эти полеты. И тогда многие спрашивали: а зачем это нужно. Оказывается, что Анатолий Николаевич уже в то время предвидел, что будет проект перспективного сверхзвукового гражданского самолета. И для этого самолета нужна эта технология. И эту технологию впервые отрабатывал Анатолий Николаевич», - сказал Остапенко.

По его словам, демонстрационные полеты, которые выполнял Квочур в странах Европы и Азии, всегда отличались очень высоким мастерством. Это был призвано всеми ведущими летчиками, которые принимали участие в выставках и авиашоу, добавил Остапенко. Он также отметил, что Анатолий Квочур был сподвижником новых направлений в области разработки нового оборудования, эргономики и высокоточной навигации.

«Благодаря его знаниям была создана система автоматизации дозаправки топливом в полете. И реально эту систему Анатолий Николаевич применял неоднократно при дальних перелетах на Северный полюс, на остров Удд (нынешнее название - остров Чкалова. - Прим. ред.) и на аэрошоу, когда мы летали в Австралию», - рассказал Остапенко.

Напомним, Анатолий Квочур скончался на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Он принял участие более чем в 30 международных авиасалонах и выставках, выполнил демонстрационные полеты более чем в 20 странах. В 1990 году Квочур стал заслуженным летчиком-испытателем СССР, в 1992 году - Героем России.

#Герой России #летчик-испытатель #инженер #дар #Анатолий Квочур
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